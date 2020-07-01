ظاهرة اغتيال علماء الكورونا من الصين حتى أمريكا.. من يقف خلفها؟

2020/07/01 | 17:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / رعد دليان العبيدي… لا شك أن كل ما يحصل في هذا العالم من امور جسيمة و احداث عظيمة تقتضي منا معرفة مسبباتها و ما ترمي اليه و من هم الذين يقفون ورائها و ما يحملونه من اطماع و سلوك عدواني مخطط له و ممنهج للوصول الى غايات معينة .واننا اليوم بحاجة ماسة […]

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