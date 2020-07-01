لؤي صلاح يغادر عش الصقور

2020/07/01 | 18:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن المدرب المساعد لفريق الكرة بنادي القوة الجوية، لؤي صلاح، مغادرته للفريق في الموسم الحالي.وقال صلاح لـ /المعلومة/ إن “رحلتي مع القوة الجوية انتهت بشكل رسمي ولن اتواجد على دكة البدلاء مع المدرب ايوب اوديشو الموسم المقبل”.وأضاف “اود ان اشكر ادارة القوة الجوية والجماهير واللاعبين وجميع الموظفين بالنادي، كانت فرصة طيبة […]

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