غياب هازارد وعودة المصابين.. قائمة ريال مدريد للقاء خيتافي غداً

2020/07/01 | 18:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد عن قائمة فريقه للقاء خيتافي غدا الخميس، في إطار مباريات الجولة الـ33 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الليجا برصيد 71 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن برشلونة، صاحب المركز الثاني.





وشهدت قائمة النادي الملكي للقاء خيتافي غياب البلجيكي إيدين هازارد بينما عاد الثنائي المصاب لوكا يوفيتش ولوكاس فاسيكز.

وجاءت قائمة ريال مدريد للقاء خيتافي كالتالي..

حراس المرمى: كورتوا ، أريولا والتوبي.

المدافعون : كارفاخال وميليتاو وراموس وفاران ومارسيلو وميندي..

خط الوسط : كروس ، مودريتش، كاسيميرو ، فالفيردي ، جيمس وإيسكو.

مهاجمون : بنزيما ، بيل ، لوكاس فاسكيز، يوفيتش، أسينسيو ، إبراهيما دياز ، ماريانو ، فينيسيوس جونيور ورودريجو.

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بغداد اليوم/ متابعة

يسعى ريال مدريد بشكل قوي للتعاقد مع الفرنسي، كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وقيادة خط الهجوم النادي الملكي في المستقبل.

وكشف زين الدين زيدان،المدير الفني للنادي الملكي في أكثر من مناسبة عن رغبته في تدريب مبابي في ريال مد

بغداد اليوم- متابعة

صدم الحكم الإسباني السابق إيتورالدي جونزاليس، جماهير برشلونة بشأن صحة ركلة جزاء أتلتيكو مدريد الثانية أمام البرسا، مشيراً إلى أن ركلة جزاء الفريق الكتالوني غير صحيحة التي أحرز منها الارجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني.

و

بغداد اليوم - متابعة

خرج فريقا برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم الاربعاء ( 31 حزيران 2020)، بنتجة التعادل 2-2 وثلاث ركلات جزاء، في لقاء جرى على ملعب الكامب نو، ضمن المرحلة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

البداية كانت ضغط برشلوني متواصل ا

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