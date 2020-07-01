محافظ ديالى يقرر رفع حظر التجوال الشامل يوم غد الخميس

2020/07/01 | 18:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ديالى

قرر محافظ ديالى، مثنى التميمي، اليوم الاربعاء، رفع حظر التجوال الشامل المفروض خوفاً من تفشي...





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