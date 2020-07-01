بالوثيقة.. وزير التعليم يحيل رئيس جهاز الاشراف والتقويم العلمي الى التقاعد

2020/07/01 | 18:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير التعليم العالي، نبيل كاظم عبد الصاحب، الاربعاء، باحالة رئيس جهاز الاشراف والتقويم العلمي الى التقاعد.

وبحسب وثيقة صادرة عن عبد الصاحة تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه تتضمن :"احالة رئيس جهاز الاشراف والتقويم العلمي ا.د نبيل كاظم الاعرجي الى التقاعد وتكلييف ا.د علاء عبد الحسين عطية مساعد رئيس الجامعة التكنلوجية للشؤون العلمية والدراسات العليا وتخويله بمهام رئيس جهاز الاشراف وكما موضح في الامر الوزاري الصادر اعلاه".

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بغداد اليوم _ ديالى

قرر محافظ ديالى، مثنى التميمي، اليوم الاربعاء، رفع حظر التجوال الشامل المفروض خوفاً من تفشي فيروس كورونا، ليوم غد الخميس فقط، وجعله حظراً جزئياً.

وذكر المكتب الاعلامي للتميمي، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه

بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير النقل العراقي ناصر حسين بندر الشبلي، الاربعاء، افتتاح ممر جديد من اقصى جنوب العراق الى نقطة Kaban في اقصى الشمال العراقي باتجاه تركيا لرفد الفضاء الجوي بمزيد من الطائرات.

وقال الشبلي في بيان ان &quo

بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير المالية، علي عبد الامير علاوي بانهاء تكليف مدير مصرف الرشيد وكالة، اياد محمود هادي وتعيين بديل عنه.

وبحسب وثيقة صادرة عن علاوي تتضمن :"انهاء تكليف مدير مصرف الرشيد وكالة، اياد محمود هادي وتعيين باسم يوسف الموظف

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