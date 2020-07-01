تصنيع العلاج الروسي في العراق يندثر رسميًا ويغلق ملفه ببدء استيراده

2020/07/01 | 18:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يبدو أن مشروع تصنيع العلاج الروسي في العراق والذي أعلن عنه وزير الصحة حسن التميمي في وقت سابق، قد أجهض رسميًا.وبدأ اجهاض المشروع تبرز بوادره بعد تراجع الحماس الواضح في وصف وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي، عندما وصف تصنيع العلاج الروسي بالـ”محاولات قيد الدراسة”، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان […]

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