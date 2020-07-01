2020/07/01 | 18:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أضحت مشاركة اللاعب الفرنسي، أنطوان غريزمان، في الدقائق الأربع الأخيرة من مباراة برشلونة أمس الثلاثاء أمام أتلتيكو مدريد، حديث الصحافة الفرنسية التي انتقدت مدرب الفريق كيكي سيتين

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