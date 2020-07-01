فرنسا تحذر من ضم أراض فلسطينية وتهدد بالتحرك مع الشركاء ضد تل أبيب

2020/07/01 | 18:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال وزير الخارجية الفرنسية، جان أيف لو دريان، إن ضم “إسرائيل” لأراض فلسطينية لا يمكن أن يمر دون عواقب.وأضاف لو دريان “ندرس ردا فرنسيا وتحركا مع الشركاء الرئيسيين إذا مضت إسرائيل قدما في عملية الضم”.وتابع قائلا: “ضم أراض فلسطينية، مهما كانت مساحتها، من شأنه أن يلقي بظلال على أطر حل الصراع”.[…]

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