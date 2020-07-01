حكومة كردستان تبلغ بغداد استعداداها لتسليم إيرادات النفط

2020/07/01 | 18:08 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت حكومة إقليم كردستان، الاربعاء، أنها أبلغت الحكومة الاتحادية استعدادها لتسليم إيرادات بيع النفط بشرط الاتفاق أولاً على أمرين اثنين.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل في مؤتمر صحفي بأربيل، إن "حكومة الإقليم أبلغت بغداد استعدادها بتسليم إيرادات بيع النفط بعد الاتفاق أولاً على مستحقات الشركات المستثمرة لحقول النفط وكذلك نفقات التصدير".

وأضاف عادل أن "وفد حكومة الإقليم سيعود قريباً إلى بغداد لاستئناف المباحثات بشأن الخلافات العالقة".

وتابع أن "حكومة إقليم كوردستان تعمل على توحيد مديريات التقاعد في الإقليم"، موضحاً أن "الهيئات واللجان المختصة تعمل على تنفيذ الاصلاحات في الإقليم".

واكد عادل أن "حكومة الإقليم مستمرة بعملية الإصلاح، وتعمل على خفض رواتب الدرجات العليا والخاصة، كواحدة من إجراءات الإصلاح".





وأثنى عادل على "جهود الكوادر الصحية ومنتسبي وزارة الداخلية في إنجاح إجراءات الوقاية من فيروس كورونا"، مشيداً "بتحمل شعب إقليم كردستان قرار حظر التجوال والتزامه بالتعليمات الخاصة للوقاية من الوباء".

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