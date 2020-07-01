2020/07/01 | 18:08 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع درجات الحرارة في العراق خلال الأيام المقبلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع درجات الحرارة في العراق خلال الأيام المقبلة ) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع درجات الحرارة في العراق خلال الأيام المقبلة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).