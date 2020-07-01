مصدر امني لـ” العهد نيوز”: اجتماع لقيادات امنية رفيعة المستوى في الانبار لتقييم الوضع الامني

2020/07/01 | 18:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز افاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار اليوم الاربعاء، بان قيادات امنية رفيعة المستوى اجتمع في الانبار لتقيم الوضع الامني في المناطق الغربية للمحافظة .وقال المصدر في حديث لـ ” العهد نيوز” ، ان ” قيادات امنية رفيعة المستوى وبحضور قيادات من الحشد الشعبي عقدت اجتماع لها في المناطق الغربية ، […]

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