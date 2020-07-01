منحة امريكية تعزز جهود الهجرة الدولية لمواجهة كورونا في العراق

2020/07/01 | 18:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن تقديم الوكالة الامريكية للتنمية الدولية منحة للمساعدة على مواجهة فيروس كورونا في مخيمات اللاجئين في العراق.وأشارت المنظمة في بيان أصدرته الى الإبلاغ عن 49,109 حالة مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد في العراق ، لغاية يوم 30 حزيران، “مما يمثل زيادة في عدد الحالات بأكثر من عشرة أضعاف العدد […]

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