الكرخ تكشف عن 38 منطقة توزعت عليها الـ 235 إصابة المعلنة اليوم

2020/07/01 | 18:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ، التوزيع الجغرافي للإصابات الـ235 المسجلة اليوم.وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي إن “الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم:- أبو دشير ———- ٦ أبو غريب ——— ٨ الإسكان […]

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