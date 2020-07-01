2020/07/01 | 18:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قرر محافظ ديالى، مثنى التميمي، اليوم الأربعاء، رفع حظر التجوال في المحافظة ليوم غد الخميس “فقط”.وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ ديالى، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أنه “نظرا لكثرة المناشدات والظروف التي تمر بها المحافظة والبلاد بشكل عام، قرر رئيس خلية الأزمة الحكومية، مثنى التميمي، برفع حظر التجوال ليوم غد الخميس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ديالى يقرر رفع حظر التجوال ليوم غد فقط) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ديالى يقرر رفع حظر التجوال ليوم غد فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).