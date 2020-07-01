نائبة: خضوع حكومة الكاظمي لرغبات الامريكان مؤامرة مدبرة مسبقا

2020/07/01 | 18:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص … اعتبرت النائب في البرلمان عن تحالف الفتح سناء الموسوي، الاربعاء، خضوع حكومة مصطفى الكاظمي لإرادات الولايات المتحدة جزء من مؤامرة لاستهداف قوة الحشد الشعبي في العراق.وقالت الموسوي لـ /المعلومة/ إن “الولايات المتحدة الأمريكية خططت لاستهداف مقرات الحشد الشعبي والحكومة نفذت ما طلب منها لتلبية لطموحات ورغبات واشنطن الاحتلالية للاراضي العراقية “.[…]

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