الكاظمي: الأزمة المالية فرضت تحديا على جهود مكافحة كورونا

2020/07/01 | 18:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، بان ازمة كورونا في بلاده قد تضاعفت بسبب الازمة الاقتصادية حيث فرضت تحديا جديدا في مواجهة هذه الجائحة....

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