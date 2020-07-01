بالصور: “داعش” يصنع ويصدر أدوية إلى اوروبا.. إيطاليا تحجز أكبر شحنة “امفيتامين” على مستوى العالم

2020/07/01 | 18:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت الشرطة الإيطالية الأربعاء أنها صادرت كمية قياسية من الأمفيتامين تبلغ 14 طنا بشكل 84 مليون حبة كبتاغون أنتجها تنظيم “داعش” في سوريا.وأعلن الكولونيل دومينيكو نابوليتانو قائد الشرطة المالية في نابولي أنها “أكبر عملية مصادرة أمفيتامين تقوم بها قوات شرطة على المستوى العالمي”.وقالت الشرطة الإيطالية في بيانها الأربعاء إن العملية […]

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