2020/07/01 | 18:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةحذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاربعاء، من رفع حظر الأسلحة عن إيران، مشيرا إلى أنها ستقوم بتزويد أذرعها الإرهابية حول العالم بالأسلحة.وقال بومبيو في مؤتمر صحافي، إن "تمديد حظر الأسلحة على إيران يجب أن يستمر، ولا يستحق النظام الإيراني رفع حظر الأسلحة عنه، فهو لم يلتزم بالقيود الحالية ولا يزال يرتكب انتهاكات".واضاف، "لا يمكن الوثوق بتصرفات ايران كدولة مسؤولة، عندما تواصل تهديد دول أخرى وتدعم الأنشطة الإرهابية"، مبينا ان "الحكومات في العالم ترفض حصول إيران على أسلحة متطورة".وأكد على ان، "واشنطن لن تسمح لإيران بزعزعة استقرار المنطقة مجددا".وأوضح، ان "منع إيران من عمليات التفتيش النووي يناقض الاتفاق النووي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو يحذر من رفع حظر الأسلحة عن إيران) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بومبيو يحذر من رفع حظر الأسلحة عن إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).