2020/07/01 | 18:25 - المصدر: وكالة ناس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وزارة الصحة تطرح ’التعريف القياسي’ لكوفيد-19(وثيقة) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/01 | 18:25.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة تطرح ’التعريف القياسي’ لكوفيد-19(وثيقة)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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