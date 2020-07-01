2020/07/01 | 18:25 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرنسا تقول أزمة لبنان "مقلقة" وتخشى تصاعد العنف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/01 | 18:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا تقول أزمة لبنان "مقلقة" وتخشى تصاعد العنف) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا تقول أزمة لبنان "مقلقة" وتخشى تصاعد العنف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).