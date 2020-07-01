إتلاف مواد غذائية غير صالحة في منفذ القائم الحدودي

2020/07/01 | 18:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، اتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري في منفذ القائم الحدودي.واضافت الهيأة في بيان، إنها "قامت بأتلاف فاكهة (الخوخ) غير صالح للاستهلاك البشري ،استنادا إلى كتاب لجنة الحجر الزراعي/دائرة وقاية المزروعات في المنفذ الحدودي".وبينت انه "تم تشكيل لجنة إتلاف من الجهات ذات العلاقة وفق محضر أصولي اعد لهذا الغرض".

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