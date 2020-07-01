ظريف يؤكد: السلام سيتحقق في سوريا

2020/07/01 | 18:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةقال وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف، اليوم الاربعاء، أن الاطراف الثلاثة أكدت في اجتماع استانا الافتراضي على استمرار التعاون لخفض التوتر في سوريا وتسهيل وصول المساعدات الانسانية، مشددا على ان السلام سيتحقق في سوريا.وفي تغريدة له على تويتر بشأن الاجتاع الثلاثي الافتراضي للدول الضامنة في مفاوضات استانا، كتب محمد جواد ظريف: انتهى الآن الاجتماع الثلاثي بشأن سوريا والذي استضافه الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية.وأكد الجانبان (الضيفان) على استمرار التنسيق بين ايران وروسيا وتركيا باعتبارها الدول الضامنة، والتركيز على خفض التوتر، والعملية السياسية وتسهيل إرسال المساعدات الانسانية.واضاف في الختام أن السلام في سوريا سيتحقق.وقد أكد رؤساء ايران وروسيا وتركيا؛ حسن روحاني وفلاديمير بوتين ورجب طيب اردوغان في بيان مشترك في ختام هذا الاجتماع على ان الصراع في سوريا لا حل عسكريا له، وشددوا على عزمهم لمواجهة الأجندات الانفصالية بهدف زعزعة سيادة سوريا ووحدتها، وكذلك مواجهة تهديد الامن القومي للدول المجاورة.

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