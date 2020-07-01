صحة الكرخ تعلن التوزيع المناطقي للاصابات الجديدة بكورونا

2020/07/01 | 18:30 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة وعددها 235:واوضحت في بيان ان الاصابات توزعت على النحو الاتي :أبو دشير ———- ٦أبو غريب ——— ٨الإسكان ———- ٣الاعلام ———— ٢البياع ————- ٨التاجي ———— ٣جكوك ————- ٤الحرية ————- ٢٠الخطيب ———— ١الدورة ————- ٢٦الدولعي ———— ٢الرحمانية ———- ٢السيدية ———— ٢الشرطة الرابعة -—- ١الشرطة الخامسة —— ١الشعلة ———— ٢٨الصالحية ——— ١الطارمية ——— ٦الطوبجي ——- ٣العطيفية ——- ٤الغزالية ——— ٦العلاوي ——— ٢القادسية ——- ١الكاظمية ——- ١٤الكرخ ———- ٢المحمودية —— ١٠المعالف ——- ١المكاسب —— ١المنصور —— ٣اليرموك —— ٣حي الجامعة —— ٢حي الجهاد ——- ١٣حي العامل ——- ١٨حي العدل ——- ٥سجن الرحمانية —— ١٥شارع حيفا ——- ٢سكنة جانب الرصافة —— ٩محافظة بابل ——-٢

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