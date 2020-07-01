مدير اعلام الحشد يحذف تغريدة كشفت عن اجتماع بين قادة الحشد ومكافحة الارهاب بحضور الكاظمي

2020/07/01 | 18:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف مدير اعلام هيئة الحشد الشعبي مهند العقابي، اليوم الاربعاء، عن اجتماع ضم قادة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الارهاب، قبل ان يعود لحذف تغريدته.وقال العقابي في تغريدة رصدتها “يس عراق”، إن “الكاظمي جمع قبل قليل قادة الحشد وقادة جهاز مكافحة الارهاب في جلسة ودية لترطيب الاجواء”، مضيفا: “قادة الذباب الالكتروني الي […]

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