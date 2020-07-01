وزير النقل يعلن افتتاح ممر ملاحي جديد يربط الخليج العربي بأوروبا

2020/07/01 | 18:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي، اليوم الأربعاء، فتح ممر جديد من أقصى جنوب العراق إلى نقطة (Kaban) في أقصى الشمال العراقي باتجاه تركيا لرفد الفضاء الجوي بمزيد من الطائرات.

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