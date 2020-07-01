خمس دول تترشح لإستضافة كأس اسيا ٢٠٢٧

2020/07/01 | 18:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأربعاء عن ترشح 5 دول لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027 ومن بينها قطر حاملة اللقب والسعودية.كما عبرت إيران والهند وأوزبكستان عن الرغبة في استضافة النسخة بعد سبع سنوات.وقال في بيان "سيبدأ الاتحاد الآسيوي الآن في العمل مع كل اتحاد وطني من أجل تقديم وثائق ملف الترشيح وسيتم إعلان مستضيف النسخة 19 من البطولة القارية عام 2021".

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي "الأرقام القياسية التي تم تسجيلها في نسخة 2019 في الإمارات تضع الأساس لتعزيز قيمة ومكانة هذه البطولة ولا شك لدينا في أن الصين ستتجاوز كل توقعاتنا في نسخة 2023".واستضافت قطر، التي تنظم نهائيات كأس العالم 2022، كأس آسيا في 1988 و2011 بينما استضافت إيران المسابقة في 1968 و1976 وحققت اللقب في المرتين.وتتطلع السعودية، بطلة القارة 3 مرات، لاستضافة البطولة لأول مرة وكذلك أوزبكستان والهند التي نالت الشهر الماضي حقوق استضافة كأس آسيا للسيدات 2022.

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