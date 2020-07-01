الجزائر.. أحكام ثقيلة بالسجن لرئيسي حكومة سابقين ورجل أعمال نافذ

2020/07/01 | 18:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أصدرت محكمة بالجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن النافذ لمدة 18 سنة على رجل الأعمال علي حداد، وبـ12 سنة حبسا نافذا ضد رئيسي الحكومة السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.وشمل الحكم أيضا مصادرة جميع ممتلكات المتهمين في قضية رجل الأعمال، علي حداد، الذي تم تجميد حساباته البنكية، فيما حكم على إخوته الخمسة […]

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