تعافي 178 مصاباً بكورونا في واسط نتيجة منحهم بلازما النقاهة

2020/07/01 | 19:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشفت لجنة بلازما الدم في واسط، أن تعافي 178 مريضاً مصاباً بفيروس كورونا نتيجة منحه بلازما الدم، من المتشافين من الجائحة.وأستدرك رئيس اللجنة خلدون البرزنجي في تصريح صحفي تابعته “العهد نيوز” ان هناك 22 حالة تدهورت حالتها الصحية وفارقت الحياة رغم إسعافها بالبلازما، كونهم من كبار السن ويعانون من امراض مزمنة شديدة.[…]

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