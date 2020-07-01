نائب: حكومة الكاظمي لن تكون أفضل من سابقاتها


نائب: حكومة الكاظمي لن تكون أفضل من سابقاتها
2020/07/01 | 19:03 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ خاص..

استبعد النائب محمد الغزي، الأربعاء، أن تكون الحكومة الحالية أفضل حالا من الحكومات السابقة في ظل الأوضاع الحالية.

وقال الغزي لـ /المعلومة/ إن “الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي لن تكون أفضل من سابقاتها من الحكومات التي لم تغير شيئا على ارض الواقع من الناحية الاقتصادية والمالية”.

وأضاف، أن “اصلاح النظامين السياسي والاقتصادي في […]

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