نائب: حكومة الكاظمي لن تكون أفضل من سابقاتها

2020/07/01 | 19:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..استبعد النائب محمد الغزي، الأربعاء، أن تكون الحكومة الحالية أفضل حالا من الحكومات السابقة في ظل الأوضاع الحالية.وقال الغزي لـ /المعلومة/ إن “الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي لن تكون أفضل من سابقاتها من الحكومات التي لم تغير شيئا على ارض الواقع من الناحية الاقتصادية والمالية”.وأضاف، أن “اصلاح النظامين السياسي والاقتصادي في […]

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