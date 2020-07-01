2020/07/01 | 19:03 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ خاص..
استبعد النائب محمد الغزي، الأربعاء، أن تكون الحكومة الحالية أفضل حالا من الحكومات السابقة في ظل الأوضاع الحالية.
وقال الغزي لـ /المعلومة/ إن “الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي لن تكون أفضل من سابقاتها من الحكومات التي لم تغير شيئا على ارض الواقع من الناحية الاقتصادية والمالية”.
وأضاف، أن “اصلاح النظامين السياسي والاقتصادي في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: حكومة الكاظمي لن تكون أفضل من سابقاتها) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
استبعد النائب محمد الغزي، الأربعاء، أن تكون الحكومة الحالية أفضل حالا من الحكومات السابقة في ظل الأوضاع الحالية.
وقال الغزي لـ /المعلومة/ إن “الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي لن تكون أفضل من سابقاتها من الحكومات التي لم تغير شيئا على ارض الواقع من الناحية الاقتصادية والمالية”.
وأضاف، أن “اصلاح النظامين السياسي والاقتصادي في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: حكومة الكاظمي لن تكون أفضل من سابقاتها) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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