2020/07/01 | 19:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كريم سلمان يبين سبب عدم اتفاقه مع ادارة نفط الوسط لتدريب الفريق الموسم المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/01 | 19:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كريم سلمان يبين سبب عدم اتفاقه مع ادارة نفط الوسط لتدريب الفريق الموسم المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كريم سلمان يبين سبب عدم اتفاقه مع ادارة نفط الوسط لتدريب الفريق الموسم المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).