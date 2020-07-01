صحة الكرخ تكشف عن 38 منطقة توزعت عليها الـ235 إصابة المعلنة اليوم

2020/07/01 | 19:09 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد اعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ، التوزيع الجغرافي للإصابات الـ235 المسجلة اليوم.وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي إن “الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم:-أبو دشير ———- ٦أبو غريب ——— ٨الإسكان ———- ٣الاعلام ———— ٢البياع ————- ٨التاجي ———— ٣جكوك ————- ٤الحرية ————- ٢٠الخطيب ———— ١الدورة ————- ٢٦الدولعي ———— ٢الرحمانية ———- ٢السيدية ———— ٢الشرطة الرابعة -—- ١الشرطة الخامسة —— ١الشعلة ———— ٢٨الصالحية ——— ١الطارمية ——— ٦الطوبجي ——- ٣العطيفية ——- ٤الغزالية ——— ٦العلاوي ——— ٢القادسية ——- ١الكاظمية ——- ١٤الكرخ ———- ٢المحمودية —— ١٠المعالف ——- ١المكاسب —— ١المنصور —— ٣اليرموك —— ٣حي الجامعة —— ٢حي الجهاد ——- ١٣حي العامل ——- ١٨حي العدل ——- ٥سجن الرحمانية —— ١٥شارع حيفا ——- ٢سكنة جانب الرصافة —— ٩محافظة بابل ——-٢الوفيات:-وفاة/٧٧سنة/ذكر/المحمودية/الجديدة-وفاة/٧٢سنة/ذكر/البياع/محلة٨١٧-وفاة/٧١سنة/ذكر/التاجي/قريةنديم-وفاة/٥٩سنة/ذكر/الصالحية/محلة٢١٨-وفاة/٤٨سنة/ذكر/الدورة/الخمسة دونم/المجزرة العصرية-وفاة/٦٠سنة/ذكر /الطوبجي/محلة٤١٢-وفاة/٧٢سنة/انثى/بابل المسيب/الحي العسكري– وفاة/٦٥سنة/ذكر/حي العامل/محلة٨١١-وفاة/٧٠سنة/انثى/غزالية/محلة٦٥٣– وفاة/٥٤سنة/ذكر/الدورة/محلة٨٤٢-وفاة/٦٦سنة/انثى/الكاظمية/محلة٤١٩-وفاة/٥١سنة/ذكر/الشعلة/محلة٤٤٨– وفاة/٦٣سنة/ذكر/الحرية/محلة/٤٢٨

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