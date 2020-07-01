نفط البصرة تجهز مستشفى القرنة وقطاع صحة المدَينة بمواد ومعدات طبية

2020/07/01 | 19:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ البصرة

أعلنت شركة نفط البصرة، اليوم الاربعاء، تجهيز مستشفى القرنة وقطاع صحة قضاء المدَ...





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