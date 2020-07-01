2020/07/01 | 19:10 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوردستان تقرر استمرار المباحثات مع بغداد للتوصل لاتفاق ضامن للحقوق) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوردستان تقرر استمرار المباحثات مع بغداد للتوصل لاتفاق ضامن للحقوق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).