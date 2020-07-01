بايدن : ترامب مستسلم للوباء ولايفعل شيئا

2020/07/01 | 19:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … انتقد المرشح الديمقراطي للرئاسة الامريكية ونائب الرئيس الامريكي السابق جو بايدن رد الرئيس الامريكي دونالد ترامب الكارثي على وباء فايروس كورونا قائلا إن “الرئيس المهيأ لزمن الحروب مستسلم للوباء ولايفعل شيئا”.ونقل موقع اوبن ديمقراطي الامريكي في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن بايدن قوله في الخطاب إن ” هناك ازمة حقيقية في […]

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