واشنطن: روسيا دولة تثير المشاكل وإيران تهدد استقرار المنطقة

2020/07/01 | 19:16 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر وزير الخارجية الأميركية “مارك بومبيو”، اليوم الأربعاء، أن #روسيا كدولة لا تزال تثير المشاكل، ووصف إيران بأنها تمثل تهديداً لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.وقال وزير الخارجية الأميركي، إن « #واشنطن لن تسمح لإيران بزعزعة…

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