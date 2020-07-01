محافظ ديالى يرفع الحظر الشامل ليوم غد الخميس

2020/07/01 | 19:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت خلية الازمة في محافظة ديالى، اليوم الأربعاء، رفع حظر التجوال الشامل ليوم غد الخميس وجعله جزئياً.

وقال بيان لخلية الازمة ورد لوكالة شفق نيوز، أن القرار جاء نظراً لكثرة المناشدات والظروف التي تمر بها المحافظة والبلاد بشكل عام.

وأضاف "يرفع الحظر من الساعة ٥ صباحا ولغاية ٦ مساء ويستمر الحظر الشامل ليومي الجمعة والسبت مع مراعاة تعليمات دائرة صحة ديالى.

وكان الحظر الشامل للتجوال مفروضا لثلاثة ايام في الاسبوع هي الخميس والجمعة والسبت، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، فيما يطبق في بقية أيام الأسبوع حظر جزئي من الصباح حتى المساء؛ وقد شكا كثير من السكان من آثار الحظر الشامل للتجوال على معيشتهم وكسب قوتهم، وتأدية اشغالهم.

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