البياتي: الكاظمي يحاول إبراز نفسه بأي طريقة

2020/07/01 | 19:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اعتبر القيادي في منظمة بدر محمد مهدي البياتي، الأربعاء، قيام رئيس الوزراء بإعطاء أوامر للقبض على عناصر بالحشد الشعبي لاتهامهم بضرب السفارة الأمريكية لدى بغداد والسكوت عن التوغل التركي بأنه تناقض ومحاولة لإبراز الكاظمي نفسه.وقال البياتي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “نهج رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي غير واضح حتى الآن وسيكون […]

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