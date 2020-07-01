2020/07/01 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_الكريم_يوسف تقول الحكمة : " متى وجدت الحبيب احتفظ به لأنه لن يتكرر." الحبيب شقيق الروح وشظية من شظايا الروح التي قد تنتقل من عمر إلى عمر ومن شعب لأخر ومن أمة لأخرى ومتى فقدته قد تستغرق عمرا أو عمرين حتى تلتقي به مرة أخرى .



إنها إذن حكمة الشمس والقمر حكمة الليل والنهار التي ورثناها عبر العصور السحيقة .



والحب غير الصداقة ويختلف عنه اختلاف الليل عن النهار فالحبيب صديق ولكن ليس بالضرورة أن يكون الصديق حبيبا .





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحبيب عند الرجل والمرأة - محمد عبد الكريم يوسف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحبيب عند الرجل والمرأة - محمد عبد الكريم يوسف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).