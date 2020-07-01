إصابة 3 من الكوادر الصحية بكورونا في خانقين

2020/07/01 | 19:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت إدارة مستشفى خانقين، اليوم الأربعاء، إصابة 3 من الكوادر الصحية بفيروس كورونا المستجد.وذكرت الادراة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “حصيلة الاصابات الجديدة في خانقين بلغت اليوم 9 اصابات”.وأضاف البيان، ان “عدد من افراد الجيش الابيض، اصيبوا بكورونا، كالتالي: 1- إصابة كادر طبي واحد 2-اصابة كادر تمريضي 2″.[…]

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