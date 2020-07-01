2020/07/01 | 19:25 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز أعلنت إدارة مستشفى خانقين، اليوم الأربعاء، إصابة 3 من الكوادر الصحية بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت الادراة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “حصيلة الاصابات الجديدة في خانقين بلغت اليوم 9 اصابات”.
وأضاف البيان، ان “عدد من افراد الجيش الابيض، اصيبوا بكورونا، كالتالي: 1- إصابة كادر طبي واحد 2-اصابة كادر تمريضي 2″.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة 3 من الكوادر الصحية بكورونا في خانقين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكرت الادراة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “حصيلة الاصابات الجديدة في خانقين بلغت اليوم 9 اصابات”.
وأضاف البيان، ان “عدد من افراد الجيش الابيض، اصيبوا بكورونا، كالتالي: 1- إصابة كادر طبي واحد 2-اصابة كادر تمريضي 2″.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة 3 من الكوادر الصحية بكورونا في خانقين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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