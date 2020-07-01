روبوت “أنثى” يحصل على أول دور بطولة في فيلم سينمائي “باهظ”

2020/07/01 | 19:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..لم يعد الإنسان الآلي يؤدي مهمات صناعية أو خدمية فقط، في عالم اليوم، بل صار ينافس أيضا في مجال الفنون، ففي اليابان، مثلا، وقع الاختيار على إنسان آلي لامرأة حتى يؤدي دور البطولة في عمل سينمائي ضخم.وذكرت تقارير صحفية أن روبوت المرأة الحسناء المعروفة باسم “إريكا” جرى اختيارها لتجسد دور البطولة في […]

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