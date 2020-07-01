البلازما تنقذ حياة ٢٥٠ شخصا في كربلاء كانوا بحالة حرجة بعد اصابتهم بكورونا

2020/07/01 | 19:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء..أعلن فريق الاستجابة السريعة لتوفير البلازما لمصابي كورونا في كربلاء، الأربعاء، انقاذ ٢٥٠ مريضا كانوا بحالة حرجة من خلال إيصال بلازما الدم من المتعافين المتبرعين.وقال رئيس الفريق محمد الاوسي لـ /المعلومة/ إن “الفريق استطاع لغاية الآن إنقاذ ٢٥٠ مريض كانوا بحالة حرجة من خلال توفير البلازما من المرضى المتعافين من فيروس كورونا”.[…]

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