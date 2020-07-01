2020/07/01 | 19:31 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد شنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق هجوما لاذعا على الحكومة العراقية بشأن ملف الوافدين من خارج العراق.وقال عضو المفوضية علي البياتي في تغريدة على منصة توتير : إنه “عندما كان العراق خاليا من فيروس كورونا فتحت الحكومة الباب على مصراعيه لادخال الوافدين من الدول الموبوءة”.واضاف البياتي: أنه “اليوم وبعد ان اصبح الوباء مجتمعي وعدد الوفيات بمعدل 100 حالة يوميا, تمنع العائدين من دخول العراق!!”.ودعا البياتي السلطات العراقية إلى الاستجابة لمناشدة عوائل عراقية عائلة من تركيا وعالقة في السيطرات في الإقليم ومحافظة نينوى منذ أيام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الانسان تهاجم الحكومة بسبب الوافدين والعالقين) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الانسان تهاجم الحكومة بسبب الوافدين والعالقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).