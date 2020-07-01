غوارديولا: ساني قريب من الانتقال لبايرن ميونخ

2020/07/01 | 19:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..قال الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الأربعاء، إن الجناح ليروي ساني قرر مغادرة النادي ليبدأ على الأرجح مسيرة جديدة مع بايرن ميونخ بطل ألمانيا.وتكهنت وسائل اعلام بريطانية وألمانية أمس الثلاثاء بأن البايرن توصل لاتفاق مع السيتي لضم الألماني ساني مقابل 45 مليون يورو مقابل التعاقد لمدة خمس سنوات.وأكد […]

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