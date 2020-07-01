(عِـقار الأخلاق)

2020/07/01 | 19:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ونحن نمر بهذي الايام والاوقات التي كثر فيها الحديث عن العلاجات والتطعيمات المختلفة من هنا وهناك وعن العِقارات التي تقي وتعالج الاوبئة وغيرها من الامراض التي تفتك بنا كبشر على هذا الكوكب الصغير ..



ومن هنا كم تمنيت ان يكون هنالك عِقار او تطعيم اودواء معين يغير طريقة التفكير والنظرللاشياء والسلوك لدينا فلو كانت لدينا حبة تغير الكره والبغض الى محبة وشراب يغير الغيرة والحسد الى تمني الخير و الايثار وحقنة تقلب العداوة الى صداقة ووصفة تجعل التكبر تواضع ومرهم يوضع على الاحقاد والضغينة فيرديها حب ووئام ومضاد لأكسدة الفكر …فتصبح الارض جميلة ورائعة خالية من الشر والاسقام مبتهجة بساكنيها المتحابين الذين عرفوا معنى الحياة وسبيل السعادة متآخين بالشدة والرخاء مدركين انهم اخوان جميعاً من جنس واحد مشتركين في المصير والشعور ..ياحبذا لو كان هذا العِقار متوفرفي كوكبنا المريض والمختنق في حروب وصراعات وتدمير للطبيعة وقتال بلا اهداف …لتنعم الارض بالسلام وتستعيد عافيتها وتدب بها الحياة من جديد ..

‎✍🏼عمــر ربيــع

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