2020/07/01 | 19:34 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري: وصلت إلينا تصريحات أمين عام عصائب أهل الحق قيس الخزعلي في الذكرى المئوية لثورة العشرين المجيدة

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