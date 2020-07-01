حرس الحدود العراقي ينتشر على حدود إقليم كورستان وتركيا

2020/07/01 | 19:35 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي مسؤول، الأربعاء، بأن قوات حرس الحدود العراقي انتشرت في منطقة بإقليم كوردستان على حدود تركيا، كانت قد تعرضت مؤخراً لقصف من جانب أنقرة.

وقال مدير ناحية باتيفا بمحافظة دهوك دلشير عبد الستار لوكالة شفق نيوز إن "لواء حرس الحدود التابعة لوزارة الدفاع العراقية نشر مجموعة من قواته شمالي ناحية باتيفا على حدود تركيا.

وأضاف عبد الستار أن قوات حرس الحدود أقامت ثلاث نقاط عسكرية في المرتفعات الجبلية شمالي الناحية، مبينا أن مهمة هذه القوات ستتركز على حماية القرى الحدودية ومواطنيها.

وكانت المنطقة الحدودية في ناحية باتيفا ومناطق أخرى على طول الحدود قد تعرضت لقصف جوي ومدفعي تركي مكثف على مدى الأسبوعين الماضيين، ما أوقع خسائر بشرية ومادية.

وتقول تركيا إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني المعارض لأنقرة.

وأثار القصف استنكار حكومة إقليم كوردستان التي طالبت أيضاً مقاتلي حزب العمل الكوردستاني بمغادرة أراضي الإقليم لتجنب التوترات مع تركيا.

وتعد المنطقة الحدودية بين إقليم كوردستان وتركيا بؤرة توتر منذ عقود، ويشن مقاتلو العمال الكوردستاني، انطلاقاً منها، هجمات داخل الأراضي التركية، في حين تقوم قوات أنقرة بقصف تلك المناطق بواسطة المدفعية والطائرات المقاتلة كما أنها تقوم بعمليات توغل برية في بعض الأحيان.

ودعت حكومة الإقليم مراراً حزب العمال الكوردستاني وأنقرة إلى حل خلافاتهما بعيداً عن أراضي الإقليم، وهو ما لم يتحقق حتى الان.

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