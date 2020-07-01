النجباء: الحوار مع واشنطن “مسرحية” لشرعنة وجود القوات الأمريكية في العراق

2020/07/01 | 19:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعتبر معاون الأمين العام والمتحدث الرسمي لحركة النجباء نصر الشمري، اليوم الأربعاء، الحوار الأمريكي العراقي مجرد “مسرحية” لشرعنة وجود القوات الأمريكية في العراق.وقال الشمري، في بيان تلقته “العهد نيوز” إن “الحوار هو عبارة عن مسرحية لشرعنة وجود القوات الامريكية المحتلة ومحاولة للالتفاف على قرار مجلس النواب العراقي القاضي باخراج جميع القوات الاجنبية […]

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