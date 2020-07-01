3 تحذيرات خطيرة من استبدال الطبيب بـ”غوغل”

2020/07/01 | 19:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..“اسأل مجرب ولا تسأل طبيب”، مثل كان يستخدم قديما، ثم استبدله البعض بسؤال غوغل عن مختلف المعلومات الطبية والأعراض والأمراض، وما إلى ذلك من أمور.ولكن تقارير صحفية عديدة تحذر من استبدال الطبيب بمحرك البحث “غوغل” وتشر إلى أن هذا قد يشكل خطورة كبيرة على الشخص.أطباء يرتدون زيا واقيا في قطار خاص […]

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