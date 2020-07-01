2020/07/01 | 19:38 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الشيخ جمال الضاري: يستعصي على الخزعلي الفهم ما دام قد رضع الطائفية من أسياده ومعلميه ولا يرى منها الا ماهو مشوه ومزور

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