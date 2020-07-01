زيدان يؤكد صعوبة مواجهة خيتافي.. ويوضح موقفه من حكيمي

2020/07/01 | 19:48 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أن فريقه لن ينعم بالراحة حتى يتوج بلقب الليغا، بعد أن منحه غريمه برشلونة فرصة توسيع الفارق إلى 4 نقاط في القمة إذا نجح في التغلب على خيتافي يوم الخميس.ويبحث ريال مدريد عن فوزه السادس على التوالي منذ استئناف الدوري عقب التوقف بسبب جائحة ”كوفيد-19“ حين يستقبل خيتافي، ويرغب في استغلال تعادل برشلونة 2-2 مع أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء وهو التعادل الثالث للفريق الكتالوني في 6 مباريات.وقال زيدان في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، ونقلها الموقع الرسمي للنادي الملكي: ”الواقع أن أمامنا 18 نقطة للقتال عليها ولا يمكن قول أي شيء حتى نتوج باللقب حسابيًا، لقد عشت هذا الموقف كلاعب من قبل وأعرف أننا لم نفز بشيء، ولن أنسى أنا أو الفريق ذلك“.وأضاف: ”إذا فزنا، فلن يتغيّر أي شيء على الإطلاق. سنستمر على الطريق بقوة ونواصل ما نقوم به. نريد الاستمرار على هذا النحو، بهذه الطاقة التي يجب أن نحافظ عليها ضد منافس صعب. سنحاول البحث عن طريقة الفوز بالمباراة“.وبخصوص جدول المباريات، قال زيدان: ”"لا يمكنني فعل أي شيء بخصوص جدول المباريات. الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به هو التحضير للمباريات بشكل جيد والتعافي السريع منها عندما ننتهي. في المرة الأخيرة ضربت مثالاً بفريق برشلونة، لكني أعتقد أن ذلك يحدث لجميع الفريق. إنه جدول المباريات الموجود، وعلينا التفكير في مباراة الغد فقط ونحن نستعد لخوضها“.وعن المعاناة البدنية لصانع الألعاب البلجيكي إيدين هازارد في الفترة الأخيرة، قال زيدان: "نعرف جودته كلاعب، وهو أساسي بالنسبة لنا. المنافسون يعرفون ذلك أيضًا، آمل ألا تكون هناك نية لإيذاء أي لاعب. المنافسون يريدون دائمًا تقديم أفضل أداء لهم ضدنا، علينا أن نكون هادئين معه لأنه انقطع عن اللعب لفترة طويلة ومع صعوبات كثيرة. علينا المضي بهدوء معه، وسيكون بحالة جيدة قريبًا جدًا“.كما تحدث زيدان عن النجم المغربي أشرف حكيمي، الذي اقترب من مغادرة صفوف الميرنغي صوب إنتر ميلان الإيطالي، حيث قال: "إنه لاعبنا، ولكن بعد ذلك يمكن أن يحدث كل شيء هنا. لقد قدّم موسمًا جيدًا، لكن في هذا النادي هناك شيئان: الجزء الاقتصادي والجزء الرياضي. هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن الأمر، وقد تتغير الأمور قريبًا. لدينا مباراة غدًا وأنا مهتم بها أكثر. أنا لا أقول إنني لست مهتمًا بوضع أشرف، لكن هذا الجزء يقرره النادي وسنرى ما سيحدث في الساعات القليلة القادمة“.

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